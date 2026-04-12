奄美市の県道で酒気帯び運転をしたとして、男（24）が現行犯逮捕されました。 酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、奄美市の自称・飲食店従業員の男（24）です。奄美警察署によりますと男は12日午後3時ごろ、奄美市名瀬佐大熊町の県道で酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いです。信号待ちをしていた前の車に追突事故を起こしたということで、駆けつけた警察官が男から酒の臭いがすることに気づき発覚しました。 取