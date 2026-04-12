【モデルプレス＝2026/04/12】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」の公式Instagramが4月12日、更新された。3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の藤澤涼架の裏話が公開され、話題を呼んでいる。【写真】「リブート」“最後に出演決定”キャスト、オフ感あふれる裏側◆藤澤涼架「リブート」出演は10日前に決定同作でKing ＆ Princeの永瀬廉演じるNPO法人「しぇるたー」職員・冬橋航とバデ