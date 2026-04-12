■これまでのあらすじ嫁がいない間に台所を使いやすいように整理整頓した義母。しかし嫁はあまりうれしくなさそうで元に戻すと言う。体を冷やさないように下着をプレゼントしたのに、それも喜んでくれない。義母は嫁が疲れているのだろうと思うが、嫁の本心は…？お義母さんがまた保育園にやって来ました。勝手に娘の着替えを持ってきたそうです。どうしてそう勝手なことをするの？私が遠慮すると、お義母さんは溜息をついて言いま