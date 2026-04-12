ジャスティン・ビーバー（Justin Bieber）が日本時間4月12日（日）、世界最大級の音楽フェス「コーチェラ（Coachella）」2日目のヘッドライナーを務めた。その一部始終を振り返る。昨年10月、ジャスティン・ビーバーはTwitchの生配信でファンに向けていくつかのヒントを明かしていた。フェスティバルのヘッドライナー出演について、彼は「コーチェラではみんなのために最高のショーを見せるよ。今は準備を進めながらインスピレーシ