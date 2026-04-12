第８６回皐月賞・Ｇ１は４月１９日、中山競馬場の芝２０００メートルで行われる。２歳Ｇ１馬２頭を含む重賞ウィナーが勢ぞろいしたハイレベルな一戦。ロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）はホープフルステークスの覇者。今回と同じ舞台の２歳Ｇ１馬は１８年以降で２勝（１９年サートゥルナーリア、２０年コントレイル）しており、昨年のクロワデュノールは２着と好走している。前走はスタートが速