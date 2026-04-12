かつて日本でも活躍した金髪美女レスラーによる、ベルトへの異常な愛情。ぶっ飛んだ世界観のSNS投稿が話題を呼んでいる。【画像】金髪美女、大胆赤ドレスで“ベルトとデート”WWE女子スーパースターのブレイク・モンローが12日、自身のインスタグラムを更新。ベルトを片手に大型車と2ショットを決めるオフショットを公開した。公開された写真では、タイトな赤のミニドレスに黒のハイヒールという華やかな装いのブレイクが、