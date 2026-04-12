神戸は12日、アジアチャンピオンズリーグエリート（ACLE）が集中開催されるサウジアラビアへ向けて、関空発のチャーター機で出発した。約50人のサポーターに見送られる中、DF酒井高徳は「西地区のチームは、もはやアジアと呼んで良いのか分からないレベルの選手がそろっている。ただ僕だけではなくサコ（大迫勇也）やヨッチ（武藤嘉紀）ら海外でやってきた選手たちは、その経験をどう活かしたら良いかは分かっている。チームに