【国際親善試合】アメリカ代表 2−1 日本女子代表（日本時間4月12日／PayPalパーク）【映像】「高難易度ジャンピングボレー」でなでしこ失点セットプレーから巧みなシュートを決められた。現世界王者の美技に、2011年ワールドカップ優勝のレジェンドたちも驚きを隠せない様子だった。なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は日本時間4月12日、アメリカ女子代表と国際親善試合で対戦。3月にAFC女子アジアカップ優勝を飾った