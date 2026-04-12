プロ野球のファーム・リーグは12日、東、中、西地区に交流戦を合わせて7試合が行われた。東地区の日本ハムはロッテ戦（ロッテ浦和）に6―0で完封勝利。先発・金村が6回3安打無失点で2勝目を挙げた。ドラフト2位・エドポロ（大阪学院大）が3回の3号2ランなど2安打3打点、今川が8回の3号ソロなど2安打。ロッテ先発・小島は7回4安打8奪三振2失点で1敗目。打線は5安打に終わった。ヤクルトはオイシックス戦（ハードオフ新潟）に5