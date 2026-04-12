遡ること19年前、お祭り男・宮川大輔が誕生。以来、体を張って世界中の祭りに挑戦してきたが、今や体はボロボロ。世界と戦い続けるには厳しいコンディションとなっていた。そこで2代目のお祭り男を誰かに託したい。その男は手越祐也！2人がやってきたのは、タイの首都・バンコク。案内してくれるのは、祭り実行委員のパオさん。今回挑戦するのは「スポーツスタッキング」。12個のプラスチックカップを決められた形に積み上げ、崩し