SPEEDとして12歳でデビューし、今年8月5日にデビュー30周年を迎える島袋寛子が自身のInstagramを更新。俳優・松本まりかとの2ショット写真を公開した。 写真：島袋寛子＆松本まりか2ショット。4月7日で42歳を迎えた最新ショットも（全3投稿） ■「いつも自然体で魅力的なお方です」と島袋寛子もメロメロな様子 島袋寛子は、「まりかちゃん♡先日のLiveに来てくれました」と喜びいっぱいの様子で、松本まり