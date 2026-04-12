「ボクシング・東洋太平洋ミドル級タイトルマッチ」（１２日、錦秀会住吉区民センター）メインイベントで東洋太平洋ミドル級王者の国本陸（２８）＝六島＝が、同級６位のベク・ハソ（３５）＝モンゴル＝に７回ＫＯで敗れる波乱が起きた。国本の敗戦は、２１年５月に日本王者だった竹迫司登（ワールドスポーツ）に１回ＫＯ負けして以来。戦績は１５勝（８ＫＯ）２敗となった。まさかの結末に会場が静まり返った。３団体の世界