Ｊ１鹿島は１２日、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１０節のアウェー川崎戦に２―０で勝利した。前半はやや川崎に押される場面もあったが、ＦＷレオセアラを中心にシュートを積極的に放った。０―０の後半８分には相手のファウルで獲得したＰＫを、ＦＷ鈴木優磨が決めて先制。さらに同１９分にレオセアラが左からのクロスに右足で合わせ、追加点をもたらした。鹿島は東西合わせて首位に立ち、失点数もわずか５点と堅守を誇る。