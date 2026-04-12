卓球の世界選手権団体戦（５月、英国・ロンドン）を前に、女子中国代表が警戒感を強めている。世界選手権の女子日本代表は張本美和（木下グループ）、面手凛（山陽学園高）、早田ひな（日本生命）、橋本帆乃香（デンソー）、長粼美柚（神奈川）が選出。常連の伊藤美誠（スターツ）、平野美宇（木下グループ）は選外となった。中国メディア「捜狐」は「日本女子代表チームにとっては若返りを意味し、今年の世界選手権の