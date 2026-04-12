過ごしやすい気候に背中を押されて、積極的にお出かけや旅行に繰り出したくなる春。とはいえ、長時間歩いたり移動時間が長かったりする分、服選びにも迷いが生じるもの。そこで今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のスカートを使った、春にぴったりなワンツーコーデにフォーカス。トップス × スカートというシンプルな組み合わせをセンスよく着こなすポイントを紹介します。 甘口ピン