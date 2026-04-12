リーズナブルな価格でこだわりのお菓子が買える【シャトレーゼ】には、手土産やシェアして食べるのにちょうどいい「個包装スイーツ」も充実のラインナップ。今回は、春にぴったりな商品をピックアップしました。差し入れに喜ばれそうな個包装スイーツを紹介するので、ぜひ参考にしてみて。 春らしさ感じるチョコがけラスク シャトレーゼマニアの@mame48goさんが「この季節にぴったり」と