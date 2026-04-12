女優の守永真彩(34)が11日、自身のインスタグラムを更新。デビュー17周年を迎えた心境をつづった。 【写真】奇抜すぎる衣装でキングオブコントに母娘で出場！結果は･･･ 「【芸能活動17周年記念】4月11日私事ですが、今日で仕事を始めて17周年となりました」と書き出し、黒いオフショルドレスのスタイリッシュなビジュアルを投稿。「17年前母に『歌手になりたい！』と伝えたら母から『そんな簡単に歌手にはなれない