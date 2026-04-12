グラビアアイドルの七川楓(27)が11日、自身のインスタグラムを更新。熱波師としての初イベントを行ったことを報告した。 【写真】抜群スタイルで全力熱波！文字通り“裸のつきあい"にファンも大喜び 今年3月に日本サウナ熱波アウフグース協会主催の熱波師検定Aに合格。この日、告知していたサウナオフ会に参加し、水着姿でタオルを広げて熱波を送る動画とともに、「本日サウナイベント熱波師参加してくださりあり