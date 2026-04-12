元NMB48の上西怜(24)が、6日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】前から見てもボリューム感オトナ味マシマシの上西怜 自身のインスタグラムにも画像を掲載。和風の家屋でしっとりとしたオトナ姿を披露。横からのショットでは、一見スレンダーながらしっかりとボリュームのある美しいラインがくっきりと浮き出ている。無防備なうつぶせ姿も披露している。 同日発売のデ