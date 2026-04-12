菅田将暉 NHKの大河ドラマ『豊臣兄弟！』で竹中半兵衛を演じる菅田将暉。菅田は、自身が解釈する半兵衛の人物像や、12日放送された「金ヶ崎の戦い」における演技の裏側を明かした。【写真】菅田将暉、大河ドラマ『豊臣兄弟！』第14回「絶体絶命！」場面カット菅田は半兵衛のキャラクターについて、小一郎役の仲野太賀からの「ギーク（卓越した知識を持つ者）で、どこか重さのある人物でいいのでは」という提案に納