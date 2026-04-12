2026年3月に公開されたTypeScriptライブラリ「Pretext」は登場するやいなやX(旧Twitter)などのSNSを中心にポストが拡散されました。Pretextはウェブ上のテキストの行数や高さを計算してくれるツールとのことですが、その話題性はどのあたりにあるのでしょうか？chenglou/pretext: Fast, accurate & comprehensive text measurement & layouthttps://github.com/chenglou/pretext2026年3月28日に作者のCheng Lou氏自らがポ