◆男子プロゴルフツアー▽東建ホームメイトカップ最終日（１２日、三重・東建多度ＣＣ名古屋＝７０９０ヤード、パー７１）首位と５打差の１４位で出た稲森佑貴（３１）＝国際スポーツ振興協会＝は１イーグル、４バーディー、ボギーなしの６５の猛チャージ。上がり２ホールで３つ伸ばし、通算９アンダーで並んだ石坂友宏（都築電気）とのプレーオフに持ち込んだが、２ホール目でボギーをたたき、２３年ＡＣＮチャンピオンシップ