◇MLB ドジャース-レンジャーズ(日本時間13日、ドジャー・スタジアム)2連勝中のドジャースは日本時間13日、佐々木朗希投手が先発のマウンドに上がります。佐々木投手は3月31日のガーディアンズ戦に今季初登板。4回0/3、78球、被安打4、4奪三振、与四球2、1失点という内容。最速は99.5マイル(約160キロ）を記録しました。6日のナショナルズ戦では、本塁打2本を浴びるなど、5回を投げ被安打5、被本塁打2、3与四球、6失点。打球がベー