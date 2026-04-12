お笑いタレント・有吉弘行（51）が12日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。あの人気タレントの父の職業を明かす場面があった。お笑いコンビ「ハリセンボン」近藤春菜の話題になると、有吉は「お父さんが警察の方でね」と明かす。また「お父さんが勤めてらっしゃる警察署に、一日署長で呼ばれて行ったりとかして。お父さんが“それでは紹介しましょう。緑色の顔面をした…”っていうと“