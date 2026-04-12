ブレントフォードに所属するブラジル代表FWイゴール・チアゴが、11日に行われたエヴァートン戦で2ゴール記録。今シーズンのリーグ戦の得点数を「21」に伸ばし、プレミアリーグ史上初めて、ブラジル人で20ゴール以上を達成した。イゴール・チアゴは、11日に行われたプレミアリーグ第32節エヴァートン戦で先発出場を果たすと、3分にPKを沈め、リーグ戦20ゴール目をマーク。さらに76分には、マイケル・カヨーデのシュートが体に当