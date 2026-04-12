「赤城雷神杯・Ｇ１」（１２日、桐生）１２日の開幕戦は岩瀬裕亮（愛知）が２コースまくりを決めて３連単は５万５４３０円の波乱となった。２着に入った５号艇の白神優（３５）＝岡山・１１０期・Ａ１＝も立役者のひとりで、「本番で４コースに入れたのが大きかった」とニッコリ。「乗りやすいし、そこはアドバンテージ。足もバランスが取れている感じです」と手応えをつかんでいた。２日目以降を見据えては「もう少し足の上