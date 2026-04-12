4月12日、俳優でJRA年間プロモーションキャラクターの見上愛が、阪神競馬場で行われたG1・桜花賞の表彰式プレゼンターを務めた。昨年リニューアルされた阪神競馬場を訪れた見上さんは「リニューアル後、初の阪神競馬場でした。向正面には桜が見られ、美しい競馬場の姿に心が弾みました」と会場の雰囲気に触れ、「クラシック初戦ということで、大変多くのお客様がいらしており、皆様と一丸となって応援させていただき、レースの