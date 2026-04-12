4月12日、中山競馬場で行われた第10Rで、横山武史騎手は、ストレイトトーカーに騎乗して1着となり、JRA通算800勝を達成した。前日からリーチをかけて迎えた一戦で節目の勝利。レース後は「人気馬に乗せていただいたのにもかかわらず、ちょっと時間がかかってしまいましたが、ひとまず区切りの勝利ができたことはとても嬉しく思います」と安堵の表情を見せた。近年は毎年100勝以上を達成ここ数年はハイペースで勝ち星を積み重