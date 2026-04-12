１１日、講習会の様子。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山4月12日】中国福建省武夷山市障害者連合会は10〜12日、農村部の障害者を対象に編み物の講習会を開催した。障害者の技能向上や就労機会の拡大を目指す。参加した約20人は専門の講師から基礎を教わると、熱心に手を動かした。１１日、講習会で熱心に手を動かす参加者。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）１１日、講習会で熱心に手を動かす参加者。（武夷山＝新