俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は19日、第15話「姉川大合戦」が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞金ヶ崎から撤退し、生き延びた織田信長（小栗旬）は、朝倉・浅井に反撃しようと足利義昭（尾上右近）や徳川家康（松下洸平）に援軍を要請。しかし、内心で信長の失脚を願う彼らの動きは鈍い。一方、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は市（宮崎あおい）を逃がすための