俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は12日、第14回「絶体絶命！」が放送され、第4章「元亀争乱編」に突入。織田信長が撤退を余儀なくされた「金ヶ崎の退き口」（1570年・元亀元年）が描かれた。2022年「鎌倉殿の13人」以来4年ぶり3回目の大河出演を果たし、稀代の軍師・竹中半兵衛役を好演している俳優の菅田将暉（33）からコメントが到着。仲野とはプライベートでも親友で、実に8回