特別な想いを込めた贈り物に♡ショコラティエ パレドオールから、母の日にぴったりの華やかなスイーツとギフトアイテムが登場しました。ローズの香りを閉じ込めたクッキー缶をはじめ、日常を彩るオリジナルグッズやドリンクまで幅広くラインナップ。大切な人への感謝の気持ちを、上質なひと品で届けてみてください♪ 限定クッキー缶で華やかに♡ 「フール セック パレドオ&#