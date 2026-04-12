フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１１日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「歴代日本代表がＷ杯のスゴさを語りまくりＳＰ」。元サッカー日本代表の豪華メンバーをゲストに招き、Ｗ杯にまつわるトークを進行した。１８歳という若さで代表メンバーへ抜擢された小野伸二氏は、１９９８年から２００２年まで代表監督を務めたフィリップ・トルシエ氏のことを述懐。「通訳までキャラが濃