「赤城雷神杯・Ｇ１」（１２日、桐生）西丸侑太朗（２２）＝香川・１３０期・Ａ１＝が６号艇で出場した初日４Ｒで６コースから２着と好走。道中は１号艇の今泉友吾（東京）との接戦を制して、「いい滑り出しになったと思います」とレース後は笑みをこぼした。仕上がりに関しても、「直線で下がることはないし、ターン回りはしっかりしています」とある程度、納得の表情を見せたが、「まだいろいろとやって、調整の正解を見つ