ラグビーリーグワン1部の横浜は12日、南アフリカ代表で19、23年W杯2連覇に貢献したSHファフ・デクラーク（34）が、今季限りで退団すると発表した。デクラークは22年に入団し、初年度の22〜23年シーズンには過去最高となる横浜の3位躍進をけん引した。デクラークはチームを通じ、「横浜キヤノンイーグルスで過ごした時間を振り返ると、胸がいっぱいになります。日本に到着したその瞬間から、私は本当に特別なものの一部として迎