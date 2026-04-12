◇女子ゴルフツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日（2026年4月12日埼玉県石坂ゴルフ倶楽部（6580ヤード、パー72））ウー・チャイエンが昨年の大王製紙エリエール・レディース以来の日本ツアー2勝目を挙げた。首位で最終日をスタートしながら、前半で一つスコアを落としトップから後退。だが11番で第2打を1メートルにつけてバーディーを奪いトップに並ぶと、続く12番で5メートルを決めて抜け出した。