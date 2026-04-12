競技ＰＲ役に「特等席で選手の活躍見られ幸せ」自転車ロードレースのアステモ宇都宮ブリッツェンのエースとして活躍し、チームに数々の勝利をもたらした小野寺玲さん（３０）が血液の難病で昨年現役を引退し、４月から会社員としての再スタートを切った。今後も自転車競技のＰＲ活動を続けるといい、「第二の人生を豊かにしていきたい」と意気込んでいる。（後藤あやめ）小学生の頃から自転車にのめり込んだ小野寺さんは自転車