「ボクシング・８回戦」（１２日、錦秀会住吉区民センター）東洋太平洋バンタム級１２位の中山慧大（２３）＝六島＝が５回１分５７秒ＫＯで同級８位のジェルウィン・アシロ（２５）＝フィリピン＝に完勝し、デビュー４連勝（４ＫＯ）を飾った。六島ジム期待の中山が難敵を見事に攻略した。アシロは２４年１０月に那須川天心（帝拳）と対戦し、判定まで粘った選手。那須川がＫＯできなかった相手を、５回に２度倒して存在をア