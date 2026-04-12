All About ニュース編集部は2026年3月27日、全国の20〜70代の男女300人を対象に「女性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、まだ未婚が多い「20代女性俳優」を対象としたランキングを作成。それでは、「結婚したらロスになりそうな20代女性俳優」ランキングの結果を紹介します。【12位までの全ランキング結果を見る】2位：浜辺美波／79票2位は浜辺美波さんでした。浜辺さんは、2011年に「東宝シンデレ