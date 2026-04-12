去年１年間に休業や廃業、解散した企業は１０１０件で前の年からは１００件以上減りましたが、依然として高水準で推移していることが民間の信用調査会社のまとめでわかりました。 帝国データバンク群馬支店によりますと、２０２５年に休業や廃業、解散した県内の企業は１０１０件でこの１０年で最多となった前の年から１３３件、率にして１１．６％減りましたが、３番目の高水準にとどまっているということです。 業種別