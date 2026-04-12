任期満了に伴う群馬県安中市の市長選挙は１２日に投票が行われ、即日開票の結果、現職の岩井均さん（６２）が再選を確実にしました。 なお、投票率は４２．３３％で、前回・２０２２年を１７．０４ポイント下回りました。 開票結果です。 岩井均（６２）＝無・現＝１６，７６６当選 小川賢（７４）＝無・新＝２，２８４