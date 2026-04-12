［J１百年構想リーグEAST第10節］川崎 ０−２ 鹿島／４月12日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu首位の鹿島に川崎がホームで挑んだ一戦は、川崎の元指揮官の鬼木達監督が改めて鹿島のベンチに立った試合とあって、注目された。半年の短期決戦である百年構想リーグは前節に半分の９試合を消化したが、試合前の両チームの勝点差は９。優勝を目標に掲げる川崎にとっては絶対に負けられない一戦であったが、前半は終始、鹿島を