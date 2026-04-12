12日、広島市安佐南区八木で、横断歩道を渡っていた10代の姉妹が車にはねられる事故があり、警察は70代の男性運転手を過失運転致傷の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、事故があったのは午前10時55分ごろで、「横断歩道上で車と歩行者2人の事故が起きた」と目撃者から110番通報がありました。 この事故で、10代の姉妹2人が病院に搬送され、姉は意識不明の重体、妹は左足を骨折するなどの重傷を負っています。 逮捕され