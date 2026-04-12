俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）に出演中の竹中半兵衛役・菅田将暉がコメントを寄せた。【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開【竹中半兵衛について】豊臣兄弟の2人がとにかく元気なので、その熱量に自然とほだされていく半兵衛を、自分自身も楽しみながら演じています。これは小一郎役の（仲野）太賀からの提案ですが、「半兵衛はギークで、どこか重さのある人