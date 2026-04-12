「日本ハム７−１１ソフトバンク」（１２日、エスコンフィールド）日本ハムは２連敗で、勝率５割に逆戻りとなった。清宮幸は初回の守備を猛省した。２点を先制されてなお１死満塁で、周東のゴロをファンブル。適時失策で先発・有原の足を引っ張った場面を「さすがにあれは捕らなきゃまずいゴロなので」と神妙に振り返った。有原が前回登板した５日のオリックス戦でも失策を犯していた清宮幸。２試合連続のミスには、さすが