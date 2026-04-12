全日本プロレス１２日の後楽園大会で練習生の矢野安崇（２５）が５月１７日の大田区大会で再デビュー戦を行うことが発表された。矢野は２０２０年１０月にノアからデビュー。２３年４月に仙台市内で県内の２０代女性の体を触った疑いで、同６月に団体から契約解除が発表され、同１０月に強制わいせつの疑いで逮捕された。その後示談が成立し、不起訴処分となっている。２３年８月からはメキシコへ渡り、フリーのプロレスラー