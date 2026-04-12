◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２ヤクルト（１２日・東京ドーム）巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）が２番手で６試合連続無失点をマーク。「運がよかった」と謙虚に振り返りながらも、１死一、三塁のピンチを切り抜け「１試合１試合の積み重ね」と汗をぬぐった。早大から入団したルーキー右腕。最大の武器は独特な軌道を描くシンカーだが、この日はカットボールもキレのある動きを見せた。「今日は特にカットがブルペン