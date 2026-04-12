山梨・甲斐市議選（１９日投開票）が１２日告示され、無所属で立候補したみながわちか子氏は?邪道流?の洗礼を浴びての出陣となった。薬剤師でダンススクールを経営し?踊る薬剤師?の愛称を持つみながわ氏はこの日、市内のいーなとうぶ竜王で行われたシアタープロレス花鳥風月が主催した「ＧｅｔｔｈｅＧｌｏｒｙプロジェクトカウントダウン１、２、３ファイヤー」に参加。メインイベントで?邪道?大仁田厚がザ・シャークを