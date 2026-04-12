◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ６―５広島（１２日・横浜）ＤｅＮＡの度会隆輝外野手（２３）が勝ち越しの２ランを放った。４―４と同点に追いついた７回２死二塁。中川虎の代打で度会が打席に立った。森浦を一発でしとめた。１４３キロを右翼席に運び、着弾を確認すると右手を突き上げ「角度よくバットを入れられたので、届いてくれという思いがボールまで届いたのかなと思います。ホームランになって、すごくうれしいです」と