◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第１戦（１２日、岡山国際サーキット＝１周３・７０３キロ）シーズン開幕戦となる第１戦の決勝が、岡山国際サーキットで行われ、ＧＴ３００クラスは７７７号車のＤステーション（藤井誠暢、チャーリー・ファグ組）が制した。＊＊＊ＧＴ３００クラスの今季初陣は、Ｄステーションの“完全勝利”で幕を開けた。１１日の予選でＱ１（１回目）、Ｑ２ともにトップ通過を果たした勢